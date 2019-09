Ces femmes que l'histoire littéraire a oubliées, ou négligées

La bouderie, Edgar Degas, 1870



La bouderie, Edgar Degas, 1870

Hélène Maurel-Indart vient à ce titre de faire paraître Femmes artistes et écrivaines dans l’ombre des grands hommes. Un ouvrage qui évoque l’histoire artistique et littéraire, soulignant la place qui a été attribuée aux femmes. Nombre de leurs œuvres ont été dépréciées ou simplement oubliées. En réalité, les femmes ont souvent œuvré dans l’ombre, au service d’un « grand homme ». Ces formes de créativité mal définies méritaient bien un éclairage particulier.D’évidence, nombre d’écrivaines sont passées à la trappe, leurs œuvres dépréciées, voire ridiculisées, ou simplement oubliées, à force d’être demeurées en marge des circuits de diffusion et de légitimation ; parce que ces circuits ont longtemps été — et aujourd’hui encore dans une bien moindre mesure — au pouvoir des hommes qui ont détenu le monopole des maisons d’édition, des directions de collections, des journaux et revues, des jurys de prix littéraires.Effacées donc, par la force des choses, par le seul fait de leur relégation hors du champ littéraire, les femmes entrent en littérature, mais de biais, faisant l’homme, façon George Sand, ou s’effaçant, sans signature aucune, obscures doublures d’un homme vénéré, puis quelquefois haï pour le sacrifice consenti.Nombre d’entre elles, hésitant à braver us et morale, ont préféré assouvir leur passion de l’écriture par délégation, à travers l’œuvre du mari, du frère, de l’amant, sans publication en nom propre, du moins pendant une partie conséquente de leur activité littéraire.