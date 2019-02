Ces Gilets Jaunes plaident pour un boycott d'Amazon

Patrice CALATAYU, CC BY SA 2.0 Patrice CALATAYU, CC BY SA 2.0

#GiletsJaunes En soutien aux employés d'Amazon licenciés je boycotte et ferme mon compte chez eux...

Page contact-us https://t.co/QhvdtSjSCVhttps://t.co/NrAnAGENpE pic.twitter.com/zSbjugK6YD — Newbie (@Newbieur) 4 février 2019

@AmazonNewsFR, géant américain qui ne paye même pas ses impôts en #France se permet de licencier des #Français pour le soutien au #GiletsJaunes.



Boycottons #Amazon ! #BoycottAmazon https://t.co/M384WEhFui — Manifeste Pour La France (@ManifesteF) 4 février 2019



Licenciement pour délit d'opinion et de solidarité : @Amazon nous rappelle que le partage des richesses ne fait pas partie de ses valeurs. Mais au vu de ses déclarations au Fisc, nous nous en doutions un peu. Solidarité avec les salariés licenciés.https://t.co/a4dJOOuVme — Clémentine Autain (@Clem_Autain) 5 février 2019



Une stratégie pour « bloquer l'économie »

00h30 Rungis : en direct du premier marché européen.

Blocage d’intérêt national pic.twitter.com/DwmbKkmigz — Mathilde Panot (@MathildePanot) 4 février 2019



Le géant du e-commerce avait déjà licencié deux salariés pour « faute grave » en janvier dernier, avait rapporté La Voix du Nord . Les deux agents logisticiens travaillaient sur le site d'Amazon Lil1, à Lauxin-Planque, et ont été licenciés pour avoir appelé au blocage de l'entreprise sur Facebook.Jamais deux sans trois dit le dicton, si bien qu'un mois après, Le Parisien annonce le cas d'un troisième licenciement pour cause similaire. Un employé qui travaillait sur les plates-formes logistiques d'Amazon à Montélimar (Drôme) avait aussi tenu des propos considérés comme désobligeants par son employeur – et qui auraient justifié son départ.Le 5 février 2019, un quatrième salarié d'Amazon a vu son contrat se terminer en raison de message posté sur Facebook, relate RMC . Le salarié du site de Saran, près d'Orléans, avait appelé au blocage sur une page des Gilets Jaunes. Amazon lui reproche une « attitude déloyale grave ». Parce que la fidèlité et la loyauté, chez Amazon, c'est l'ADN de l'entreprise.Face aux foudres du géant américain, les Gilets Jaunes ne se laissent pas abattre et appellent au boycott d'Amazon. Sur la toile, les appels sont nombreux. Certains internautes parlent d'une « chasse aux gilets jaunes », d'une « politique anti gilet jaune » de la part de l'entreprise.« Je suis Gilet jaune depuis le 17/11 et je ne peux donc continuer à utiliser les services d'un géant qui écrase mes concitoyens parce qu'ils ont le malheur de se battre pour une vie meilleure », commente par exemple mardi 5 février une internaute indignée sur la page Facebook « La France en colère - Carte des rassemblements ».Sur tweeter, le hashtag #boycottamazon est plus que jamais utilisé.Si le licenciement de ces salariés a mis le feu aux poudres, l'objectif est aussi pour les Gilets Jaunes de s'attaquer à la puissance économique, Amazon représentant la figure même de cette « domination », estiment les militants. Et pas tout à fait sans fondement : Jeff Bezos compte parmi les hommes les plus riches de la planète.Certains internautes plaident pour une grève générale de la consommation, une façon de s'en prendre à l'économie du pays. C'est d'ailleurs dans cet esprit que l'une des quatre entrées du marché international de Rungis a était bloqué dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 février par plus de 200 manifestants.Via Le Huffington Post