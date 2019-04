Ces livres que les bibliothèques veulent prêter, mais n'ont pas dans leurs fonds

Le service de prêt interbibliothèques de l'OCLC fête cette année ses 40 ans : grâce à lui et à la mise en réseau des collections des établissements, ces derniers peuvent demander l'envoi d'un ouvrage demandé par des usagers et possédé par une autre bibliothèque dans ses collections. Après envoi, le titre en question peut être prêté, puis rendu à l'établissement d'origine.Disposer d'une collection plus importante même lorsque les budgets d'acquisition ne suivent pas, tel est l'intérêt de Worldshare, le service de prêt entre bibliothèques de l'OCLC. L'organisation révèle les 10 livres les plus réclamés et obtenus par l'intermédiaire de ce service, indiquant par la même occasion quels ouvrages sont particulièrement demandés par les usagers.En effet, ce top 10 des prêts interbibliothèques est sensiblement similaire aux listes des meilleures ventes de plusieurs librairies en ligne, de Barnes & Noble à Amazon.La voici :Educated: A Memoir, de Tara Westover (Une éducation, JC Lattès, traduit par Johan Frédérik Hel Guedj)12 Rules for Life, de Jordan Peterson (12 Règles pour une Vie : Un Antidote au Chaos, Michel Lafon, traduit par Sébastien Baert)Little Fires Everywhere, de Celeste Ng (La saison des feux, Pocket, traduit par Fabrice Pointeau)Crazy Rich Asians, de Kevin Kwan (Crazy Rich à Singapour, Albin Michel, traduit par Nathalie Cunnington)The Subtle Art of Not Giving a F*ck, de Mark Manson (L'art subtil de s'en foutre, Eyrolles, traduit par Sabine Rolland)Before We Were Yours, de Lisa WingateGirl, Wash Your Face, de Rachel HollisÀ Gentleman in Moscow, de Amor Towles (Un gentleman à Moscou, Fayard, traduit par Nathalie Cunnington)Licensed to Lie, de Sidney PowellMaps of Meaning, de Jordan PetersonOn remarque en effet, avec cette liste, l'illustration, de quelques tendances de l'édition américaine, mais aussi mondiale, comme le succès des ouvrages dits de développement personnel, comme les deux livres de Jordan Peterson ou leur « parodie », celui de Mark Manson, ou encore le succès d'ouvrages politiques, en particulier aux États-Unis, à l'image de Licensed to Lie, de Sidney Powell.