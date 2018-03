Césaire et moi, documentaire inédit : pourquoi l'homme reste très “Aimé”

France Ô célèbre Aimé Césaire, pour le dixième anniversaire de sa disparition. À cette occasion, le documentaire inédit Césaire et moi, rend hommage à sa mémoire, à ses combats et à son œuvre tout entière. Les différents témoignages de ceux qui l’ont croisé, le lisent, l’entendent et l’admirent, prouvent que cette figure majeure du XXe siècle est encore bien présente dans nos esprits.





Le documentaire Césaire et moi donne la parole à dix personnalités qui mettent en lumière sa pensée et ses combats universalistes.



Pour raconter la transmission de sa modernité et décrypter son impact dans notre société contemporaine, Aïssa Maïga, Audrey Pulvar, Arthur H, Daniel Maximin, Lilian Thuram, George Pau-Langevin, JoeyStarr, Valérie Manteau, Zineb El Rhazoui et Emmanuel Kasarhérou partagent leurs points de vue. Au fil de leurs confidences se dessine en creux le portrait de l’homme dans son époque et l'extraordinaire héritage humaniste et poétique qu'il a laissé.



« Césaire est moderne par rapport à la conscience qu’il a du monde »disait Aïssa Maïga.



A l'issue du documentaire, Fabrice D'Almeida s'entoure de personnalités qui ont connu, côtoyé ou qui se sont inspirées de Césaire. Une décennie après sa disparition, Dany Laferrière de l'Académie française, Raphaël Confiant (depuis Fort-de-France), Romuald Fonkoua, Sylvie Andreu, Marijosé Alie et Menelik sont sur le plateau d'Histoire d'Outre-mer pour expliquer et décrypter la modernité de son oeuvre.





Des auteurs et artistes qui témoignent de la puissance d'une oeuvre qui rayonne bien au-delà de la Caraïbe et de l'Hexagone. Une flamme allumée avec Cahier d'un retour au pays natal en 1939 qui n'est pas prête de s'éteindre.



A retrouver mercredi 18 avril 2018 à 20 h 55, sur France Ô.