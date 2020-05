Cessez d'écouter des “podcasts”, préférez l'audio à la demande

Après la vidéo à la demande (VAD), calquée sur l'expression anglaise « video on demand », l'avenir est-il à l'audio à la demande (AAD) ? La Commission d'enrichissement de la langue française, dans une publication au Journal officiel du 23 mai, recommande d'utiliser cette expression à la place du terme anglais « podcast », particulièrement utilisé ces dernières années.« À partir d'un nom de marque (iPod), créé pour désigner un baladeur numérique, s'est développée en anglais une série lexicale (podcast, to podcast, podcasting), qui s'est francisée dans notre langue essentiellement sous les formes substantive “un podcast” et verbale “podcaster” », rappelle la commission dans son avis.Par ailleurs, ce terme anglais a fini par recouvrir plusieurs réalités légèrement différentes, ce qui contribue à entretenir une certaine confusion :– le programme audio, couramment désigné aujourd'hui par l'anglicisme « un podcast » ;– l'action, pour le diffuseur, de mettre à la disposition du public un tel programme (to podcast) ;– l'action, pour l'auditeur, de télécharger un tel programme, couramment désignée aujourd'hui par l'anglicisme « podcaster », ou de l'écouter ou de le réécouter ;– enfin le service de diffusion offrant à l'usager la possibilité d'accéder à tout moment à un programme choisi dans un ensemble de titres proposés (podcasting)Aussi, la commission propose d'utiliser de préférence plusieurs noms et expressions : « audio », bien sûr, mais surtout l'expression « audio à la demande (AAD) », voire le « programme ou émission à la demande », ou encore le « service audio à la demande ». Pour les verbes, la commission met en avant « télécharger », « écouter » et « réécouter », plutôt que « podcaster ».Et pour écouter le programme à la demande d'ActuaLitté, Les mots en boîte, rendez-vous à cette adresse Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0