Cession des droits de 12 grands noms de la littérature à International Literary Properties

Dans un communiqué publié à la date du 2 juin 2020, International Literary Properties spécialisé dans la gestion et l’exploitation des droits littéraires a annoncé un accord de grande envergure avec l’agence Peters, Fraser & Dunlop. Résultat : la société a fait l’acquisition des droits des œuvres de 12 auteurs et autrices, dont Georges Simenon.







Initialement détenus par l’agence artistique et littéraire Peters, Fraser + Dunlop, les droits des œuvres de Georges Simenon, Eric Ambler, Margery Allingham, Edmund Crispin, Dennis Wheatley, Robert Bolt, Richard Hull, George Bellairs, Nicolas Freeling, John Creasey, Michael Innes et Evelyn Waugh appartiennent désormais à International Literary Properties.



Il s’agit du premier accord issu de « la grande liste d’acquisitions d’International Literary Properties » peut-on lire dans le document. Si le prix de la transaction n’a pas été dévoilé, la société précise qu’il s’agit d’un accord à « huit chiffres ».



International Literary Properties sera chargé d’exploiter les œuvres de ses auteurs à travers divers médias tels que la télévision, le cinéma ou le théâtre. De son côté, Peters, Fraser + Dunlop continuera d’agir à titre d’agent littéraire.



« C’est une étape très importante pour nous dans la construction de l’entreprise », explique Hilary Strong, PDG d’ILP UK, avant de rappeler que la structure a été créée à la fin de l’année dernière. « Je suis impatiente par l’opportunité que nous offre cet héritage littéraire. Il nous tarde de trouver de nouvelles façons passionnantes de raconter leurs histoires. »

SUCCESSION DE DROITS : Affaire John Steinbeck