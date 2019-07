Cet été, vous ne ferez plus un “escape game”, mais plutôt un “jeu d'évasion”

(photo d'illustration, i_yudai, CC BY 2.0)

La Commission d’enrichissement de la langue française propose ce 9 juillet une nouvelle liste de termes, cette fois consacrée aux domaines de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Apprendre, c’est jouer, et l’on retrouve donc dans cette liste plusieurs expressions plus spécifiquement rattachées au jeu.Ouvrons ainsi le bal avec l’escape game, un divertissement qui s’est multiplié un peu partout en France : enfermé dans une pièce, il sera impératif de trouver des indices et de résoudre des énigmes pour espérer en sortir. Ce jeu d’évasion, comme le nomme la Commission, se joue le plus souvent en équipe...Dans la lignée de ces jeux d’évasion, les serious games, ou jeux sérieux, sont conçus « à des fins d’éducation, de formation, de communication ou d’information », et permettront donc de prolonger la réflexion et d’utiliser les méninges, même pendant les grandes vacances. Une logique de ludification (ou gamification, en anglais) qui permet de faire des miracles en matière d’apprentissage et de pédagogie...D’autres termes s’appliquent, eux, à l’enseignement supérieur : à l’instar d’un doctorant, le titulaire d’un master pourra être désigné à l’aide du terme mastérant ou mastérante. Son diplôme sera peut-être lié au champ des humanités numériques — et non digitales —, un domaine de recherche désigné sous l’expression digital humanities en version originale anglaise.