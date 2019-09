Cette bibliothèque du Pays de Galles est aussi un hôtel

Gladstone's Library (Michael D Beckwith, CC0)

Remarquable par son architecture et la beauté de son intérieur, la Gladstone's Library emprunte son nom à William Ewart Gladstone (1809-1898), qui fut Premier ministre du Royaume-Uni à plusieurs reprises. À ce titre, cette bibliothèque est l'unique établissement du pays à être dédiée à un Premier ministre : l'homme politique lui-même fut à l'origine de sa construction, soucieux que le lieu rassemble « les livres qui n'ont pas de lecteurs et les lecteurs qui n'ont pas de livres ».Ainsi est née la Gladstone's Library en 1895, restée depuis une curiosité du bibliotourisme et du tourisme tout court, d'ailleurs : depuis 1904, la bibliothèque met en effet des chambres à disposition des voyageurs ou des lecteurs qui souhaiteraient prendre leur temps pour parcourir les étagères.« Nos visiteurs sont très différents. Il y a ceux qui aiment lire, mais aussi des chercheurs, des universitaires ou des membres du clergé qui viennent consulter la collection », explique Amy Sumner, responsable marketing de la bibliothèque, au Smithsonian . « Les étudiants apprécient le calme de la salle de lecture, quand les écrivains peuvent trouver ici une rupture dans le quotidien, et ceux qui voyagent aiment résider dans un lieu spécial et un peu différent. »Quelque 32.000 livres sont conservés au sein de la bibliothèque, dont 6000 qui présentent des annotations de William Gladstone lui-même... Les résidents ont tout le loisir de les parcourir, puisque la salle de lecture leur est ouverte jusque 22 heures. Bien sûr, il est possible de se restaurer sur place, pour que la retraite dans ce lieu de savoirs et de connaissances soit complète.Des événements viennent parfois rompre le silence de la bibliothèque, comme l'annuel festival littéraire Gladfest, qui réunit auteurs et lecteurs dans les salles principales de l'établissement.Pour dormir dans une des chambres de l'établissement , il faudra compter entre 70 et 120 £ environ, selon les saisons, les disponibilités et la taille des chambres.