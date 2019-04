Cette librairie chinoise vous embarque pour un voyage hors du temps

< >

Asie : Des librairies extra-ordinaires

En Chine, ce sont les centres commerciaux qui ont connu la multiplication la plus rapide des chaînes de librairies. À Xi’an, le centre commercial YJY Maike abrite ainsi une librairie des plus originales, presque magique, où des feuilles de papier flottent dans les airs.Cette librairie de près de 4500 mètres carrés a été conçue par le designer japonais Tomoko Ikegai de IKG Inc., une agence d’architecture reconnue dans l’archipel. À mi-chemin entre la bibliothèque et la galerie, Ikegai a souhaité créer un lieu chaleureux et moderne, pouvant accueillir les gens, les cultures, mais aussi les livres du monde entier.La librairie propose un espace sur deux niveaux, à plus de 10 mètres de hauteur, rassemblés autour d’un immense escalier en colimaçon ouvert, au-dessus duquel, des lustres délicieux imitent des feuilles de papier flottant dans les airs.« Les bibliothèques sont des espaces d’apprentissage et de valorisation du temps, tandis que les galeries servent d’espaces intellectuels pour afficher la culture », affirme Ikegai « Cette librairie mêle ces deux éléments tout en intégrant aussi des caractéristiques de l’architecture des bâtiments du palais de la dynastie Tang afin d’encourager les visiteurs et le magasin à échanger et à développer des idées créatives. »Ikegai s’est également inspiré des palais japonais et chinois en jouant avec la taille de l’espace et la disposition des pièces communicantes. Les fauteuils et les tons de bois rendent l’intérieur chaleureux, presque intimiste, pour cette architecture grandiose.Ce magasin propose environ 130.000 livres et comprend également un café, une galerie d’art, et une section vendant des produits culturels innovants.« Il y a là un environnement classique, élégant, qui reflète la longue et fière histoire de la Chine, où les visiteurs peuvent se détendre, apprendre, penser, profiter de la vie et se lancer dans un voyage créatif qui transcende l’espace et le temps », a repris le designer japonais.L’Asie, continent toujours en proie à l'innovation, ne cesse de diversifier ces librairies, au point de les transformer en véritables complexes culturels, pour les rendre plus attrayantes.Par exemple, la chaîne de librairies Zhongshuge avait ouvert une boutique inspirée d’une structure géomorphologique typique de la région de Guiyang, le karst. À Taïwan, une librairie tout aussi surprenante avait adopté une décoration encore inexpérimentée : la pénombre, pour mettre en lumière chaque livre.Xi’an abritait ainsi déjà une librairie innovante , conçue comme un nuage de douceur par les architectes du Wutopia Lab.Via My Modern Met