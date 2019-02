Cette librairie fabrique et vend des cabanes à oiseaux littéraires

Le monde littéraire qui prend vie



La librairie Barrow a fait preuve de beaucoup d'imagination pour diversifier l’offre qu’elle proposait à ses clients. Elle confectionne de nouveaux produits, dont une gamme de cadeaux à thème littéraire.Jaimee Leigh, libraire à la librairie Barrow à Concord, dans le Massachusetts, possède un « talent pour créer des nichoirs uniques ». Ils ne sont pas seulement fonctionnels, mais ce sont de « véritables œuvres d'art, chacune conçue autour d'une œuvre littéraire », a rapporté un journal local, le Wicked Local Concord.Leigh a évoqué l’idée des nichoirs il y a quatre ans, alors qu’elle rendait visite à sa marraine en Irlande, pour assister à un concours d’art créatif. Elle a ensuite pris l'initiative d'en fabriquer à son retour à Concord. « Au départ, ils devaient servir de présentoirs à la librairie Barrow, puis, lorsque les gens ont demandé à les acheter, on les a mis en vente », a-t-elle déclaré.Parmi ses nichoirs les plus célèbres, celui qui reprend le Hobbit, avec un toit orné de lettres phosphorescentes dans la même police que le titre des livres de Tolkien. Mais aussi ceux inspirés par Harry Potter, Sherlock Holmes ou encore Les Aventures d'Alice au pays des merveilles.Pour ce travail de longue haleine, la libraire fait des recherches approfondies sur chaque livre et crée ensuite ses dessins. Chaque œuvre peut lui prendre entre 60 et 80 heures. « Je ne visualise pas le produit final à l'avance », a-t-elle ajouté. « Ça vient pendant que je travaille ».Outre les nichoirs, le magasin propose aussi des cartes postales littéraires et humoristiques ou des essuie-mains avec des citations d'auteurs illustres : Tolkien encore, mais aussi Emily Dickinson et bien d’autres.La librairie confectionne aussi artisanalement des horloges sur le thème de Walden ou la Vie dans les bois de l'écrivain américain Henry David Thoreau. Enfin, des bougies à la cire d'abeille sont aussi en vente sur leur site internet.