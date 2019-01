Cette mairie offre un local pendant 2 ans pour y installer une librairie

Belle initiative, pour dynamiser une petite commune du nord de la France : la mairie de Leers (Nord) offre en effet un local commercial, prépayé pendant 2 ans où installer une librairie. Un engagement pris par Jean-Philippe Andriès, maire de la ville depuis 2016, pour apporter un second souffle à cette commune de quelque 10.000 habitants.

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - photo d'illustration





« À Leers, on trouve de tout sauf la presse et la papeterie ! », constate le maire Jean-Philippe Andriès. Depuis 2010, après la fermeture de la Maison de la Presse, la commune de Leers est dépourvue de librairie : un manque à pallier, de toute évidence.



Alors, depuis la vente il y a un an de l'ancienne halte-garderie, place Lucien-Demonchaux, la mairie multiplie les actions pour inciter une librairie à s'y installer.



En décembre 2017, le précédent local avait été vendu à un menuisier leersois qui a décidé de le diviser en deux. La partie encore inhabitée, aménagée en local commercial, a été refaite à neuf. L'entreprise générale de menuiserie vient d'en terminer les travaux. Elle sera donc louée à la commune pour faciliter l'installation d'un commerce et de préférence, une librairie.



Un local gratuit pendant 2 ans





Contacté par ActuaLitté, le maire de la commune ne semble émettre aucune réserve sur la capacité de la surface du local à accueillir à une librairie : « L'espace, réserve comprise, est de 35 m2, nous n’avons pas de compétence pour calculer le nombre de livres pouvant être stocké. » À propos de la séparation, il ajoute : « Nous n’avons pas choisi de partager l'ancien logement en deux, mais de vendre un tout dans lequel l’acheteur a accepté de créer et de mettre en location ce local que nous louons pour une durée maximum ferme de 24 mois. »



Une librairie pour dynamiser le centre-ville c'est bien, mais une librairie rentable, c'est mieux. Jean-Philippe Andriès préconise ainsi aux acheteurs potentiels de coupler la librairie avec une autre activité. « On sait que dans une librairie, le seuil de rentabilité est faible. Mais le service rendu est important et très attendu par la population. Le commerce doit donc être couplé à une autre activité, comme le relais colis, par exemple » explique le maire à

Le nouveau propriétaire a accepté l'offre de la mairie, qui s'engage donc à payer le loyer pendant 2 ans de 420 € par mois. Une initiative dans le but d'attirer des libraires potentiels et de les aider à se lancer pour ensuite racheter le local de 23m2.Contacté par ActuaLitté, le maire de la commune ne semble émettre aucune réserve sur la capacité de la surface du local à accueillir à une librairie : « L'espace, réserve comprise, est de 35 m2, nous n’avons pas de compétence pour calculer le nombre de livres pouvant être stocké. » À propos de la séparation, il ajoute : « Nous n’avons pas choisi de partager l'ancien logement en deux, mais de vendre un tout dans lequel l’acheteur a accepté de créer et de mettre en location ce local que nous louons pour une durée maximum ferme de 24 mois. »Une librairie pour dynamiser le centre-ville c'est bien, mais une librairie rentable, c'est mieux. Jean-Philippe Andriès préconise ainsi aux acheteurs potentiels de coupler la librairie avec une autre activité. « On sait que dans une librairie, le seuil de rentabilité est faible. Mais le service rendu est important et très attendu par la population. Le commerce doit donc être couplé à une autre activité, comme le relais colis, par exemple » explique le maire à La Voix du Nord , avant de nous confier : « C'est aussi aux candidats d'apporter leurs idées ! »



La potentielle librairie sera la seule de la ville, des liens avec les écoles sont donc exploitables. Une liberté que le maire laisse aux futurs acheteurs : « C’est aux candidats d’y travailler, les écoles ne peuvent être obligées à s’y fournir ! » nous indique Philippe Andriès.



La mairie de la commune, située à la frontière belge, est en contact avec deux associations de libraires pour essayer de trouver un candidat. Elle reste néanmoins ouverte à toute proposition pour satisfaire la demande des habitants d'avoir accès à une librairie.



Pour les intéressés, contacter la mairie de Leers au 03 20 200 600.