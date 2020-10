CFC : Sabine Madeleine devient présidente du Collège des éditeurs de presse

Cette assemblée a également permis à François Claverie (directeur général délégué et vice-président du Point) et Guillaume Montégudet (directeur du pôle Éducation et Formation d'Humensis) de rejoindre respectivement le collège presse et le collège livres du Comité du CFC.Sabine Madeleine a commencé sa carrière à la Direction Générale de la Concurrence, la Consommation et la Répression des Fraudes (DGCCRF). Entrée en 1996 dans le groupe Prisma Media, elle en a été responsable juridique adjointe avant de quitter le groupe en 2007 pour participer, en qualité de directrice juridique, membre du comité de direction, au projet de lancement par le groupe Springer d'un quotidien inspiré du "Bild".Elle a rejoint en 2008 le groupe Bayard au poste de directrice juridique adjointe chargée du pôle droit des affaires et de la direction juridique de Milan Presse et Éditions Milan. Elle est directrice juridique du Groupe Bayard depuis mai 2010 et a été nommée en septembre 2018 secrétaire générale du Groupe tout en conservant ses fonctions à la direction juridique. Sabine Madeleine est aussi actuellement membre de la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP).François Claverie a débuté sa carrière en 1996 comme chef de mission audit au département E&Y Entrepreneurs de Ernst & Young Audit, avant d’être nommé directeur associé puis directeur général de Business‐angels.com jusqu’en 2001. Directeur de mission Transaction Services chez Deloitte, il a ensuite rejoint, en tant que contrôleur financier groupe, le groupe Finintel L’Agefi dont il est devenu le directeur administratif en 2002, avant d’être le directeur administratif et financier d’Ecomatin SAS en 2006.C’est en avril 2007 qu’il est entré à la Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point (SEBDO SA) en tant qu’administrateur général, membre du comité de direction, avant d’être promu directeur général délégué de la société éditrice en 2014 et gérant du Point Développement. Désigné comme vice‐président chargé des opérations en 2017, il est désormais vice‐président du groupe Le Point depuis fin 2019.François Claverie est également vice‐président du Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine (SEPM) depuis 2018 et administrateur des Messageries Lyonnaises de Presse (MLP).Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans l’édition, tout d’abord au sein du Groupe Wolters Kluwer comme directeur des Éditions, puis à partir de 2000 en tant que directeur de la Stratégie et du Développement puis directeur d’Activités logicielles, Guillaume Montégudet est ensuite devenu en 2013 directeur du Développement de Solutions numériques innovantes au sein du Groupe Lefebvre-Sarrut.En 2018, il prend ses fonctions au sein du Groupe Humensis et intègre son comité exécutif. Guillaume Montégudet dispose d’une expertise particulière dans les enjeux de transition numérique et de renouvellement des modèles économiques du secteur de l’édition.Le CFC se compose ainsi de trois collèges, comme suit :Collège des auteurs et des sociétés d'auteursOlivier Brillanceau (SAIF)Marie-Anne Ferry-Fall (ADAGP) - présidente du CollègeHervé Rony (SCAM)Hubert Tilliet (SACD)Collège des éditeurs de livresFrançois Gèze (Éditions La Découverte) - président du CollègeGuillaume Montégudet (Humensis)Haude Pourdieu (Hatier)Lore Vialle-Touraille (Hachette Livre)Collège des éditeurs de presseFrançois Claverie (Le Point)Charles-Henri Dubail (Groupe Victoires SA)Frédérique Germain (Groupe infopro Digital)Sabine Madeleine (Groupe Bayard) - présidente du Collège