Chagrins d'amour, mélancolie : cette librairie soigne par les livres

L'art de la mise en scène pharmaceutique









Un algorithme humain, diaboliquement efficace









Certes, le temps guérit les peines de cœur, mais pour Elena Molini, qui a ouvert voilà quelques mois cette librairie, sur 35m2 , les livres pourraient accélérer la procédure. Forte d’une longue expérience dans une chaîne de librairies italiennes, elle a créé son établissement avec ce souvenir : souvent, les clients lui demandaient des conseils de lectures basés sur leur humeur.Aujourd’hui, la Piccola Farmacia Lettereria est une star, qui ne compte que 4000 titres vendus. Mais chaque ouvrage se changera en bon livre pour vaincre le petit bobo du moment. Stress, dépression, insomnie, anxiété, nostalgie, et, bien entendu, chagrins d’amour… à chaque maladie son remède littéraire.Et pour jouer le jeu, la librairie a décidé d’accompagner les livres d’un petit dépliant qui détaillent les effets que le livre : une forme de posologie, qui inclut également les effets secondaires. Ils sont rarement bien méchants toutefois : au pire risque-t-on une dépendance à la lecture…Ouverte le 8 décembre 2018, la librairie est devenue une véritable attraction à Florence. Elle compte autour de 70 catégories de médicaments, et comme l’explique Elena Molini, l’objectif est, à l’image d’une véritable pharmacie, d’être en mesure de répondre aux demandes des clients. Petit plus : si le livre acheté est rapporté en bon état dans un délai de 30 jours, il se verra accorder des remises sur ses prochains achats.Elle a même développé son propre algorithme : elle recommande en effet aux clients d’aller trouver dans les rayons trois titres, suivant l’ambiance, le genre et l’auteur. Elle s’en sert comme d’un moteur de recommandations, mais opéré par un être humain et non une machine.Peu après son ouverture, elle s’est également rapprochée de l’OZ Caffetteria toute proche, pour permettra aux clients de commencer à bouquiner avec un chocolat chaud, un caffé ou une tasse de thé.« Je me suis aperçue que les gens cherchaient dans les livres des réponses ou du réconfort, à ce qu’ils vivaient : certains sortaient d’une histoire d’amour compliquée, d’autres d’une relation à sens unique… Et ceux qui voulaient simplement quelque chose qui les fasse sourire, quand l’avenir s’annonce sombre », explique-t-elle.Assez logiquement, une très, très grande part de sa clientèle est féminine — les hommes qui passent sont plus souvent preneur d’ouvrages de voyages, spirituels ou d’aventures.Soigner des maux existentiels, avec plus ou moins de succès, par les livres, l’idée est à suivre. Ce qui est assuré, c’est que la bibliothérapie a encore de beaux jours devant elle. La pharmacienne littéraire considère pour sa part que les antidotes ont, au moins, le mérite de ne pas faire de mal. Reste le diagnostic à opérer – et pour cela, libraire reste tout un métier.Et maintenant, on peut aussi retrouver ses conseils sur internet Piccola Farmacia LettereriaVia di Ripoli 7R50126 Firenze