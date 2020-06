Changer la définition du racisme pour y inclure le racisme d'État

Photographie : manifestation Black Lives Matter, à Baltimore, le 6 juin 2020 (Elvert Barnes, CC BY-SA 2.0)

Quelques messages d'une lectrice auront suffi à changer la perspective des éditeurs sur le racisme : Kennedy Mitchum, 22 ans, a fait parvenir plusieurs emails à l'équipe de rédaction du dictionnaire Merriam-Webster, une institution aux États-Unis. « J'ai souligné à plusieurs reprises que leur définition ne reflétait pas la réalité vécue dans le monde entier », souligne Mitchum, récemment diplômée.D'après elle, la définition du terme « racisme » ne suffisait pas à recouvrir la situation vécue par les victimes de racisme, notamment les Afro-Américains, comme le meurtre de George Floyd par un policier blanc l'a encore démontré récemment. Le dictionnaire, à l'entrée « racisme », indique : « Croyance selon laquelle la race est le déterminant de caractéristiques et capacités humaines et que les différences raciales supposent la supériorité inhérente d'une race en particulier. »Or, l'expérience de l'étudiante lui a prouvé que la définition ne recouvrait pas le racisme vécu aux États-Unis : « La manière dont le racisme s'exprime aujourd'hui n'est pas qu'un préjudice à l'égard d'une personne, mais un système raciste qui concerne un grand nombre d'Américains. »Alex Chambers, éditeur du dictionnaire Merriam-Webster, a échangé plusieurs messages avec Kennedy Mitchum, pour finalement reconnaitre la pertinence de l'ajout de nouvelles lignes dans la définition du terme « racisme ». Le dictionnaire évoquait déjà la possibilité d'un racisme à plus large échelle, à travers « un système politique ou social basé sur le racisme » et « une doctrine ou un programme politique basé sur les croyances du racisme et destiné à porter ses principes ».La nouvelle définition du terme exprimera une reconnaissance de l'aspect systémique qui peut être celui du racisme, pour appliquer ce dernier plus largement, sur différents domaines de la société, au quotidien, à travers des discriminations ou des privilèges.La définition sera mise à jour assez rapidement sur la version en ligne du dictionnaire, mais, pour la version imprimée, la situation sera plus délicate, en raison de la contrainte de place inhérente à la mise en page.via CNN