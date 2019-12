Chargé de projet ou serial killer, il va falloir apprendre à survivre

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Chez Éditions Nova, deux auteurs qui se suivent depuis Science Po ont décidé de renouveler le genre : leur écriture de scénarios, conjuguée à la pratique du roman chez Paul Bianchi, a donné lieu à deux étranges parutions. Une coécriture, sur la base de ces ouvrages d’aventures, mais qui cette fois verse dans les affres de notre monde moderne.Exit les créatures magiques, les armes, les donjons ou les vaisseaux spatiaux : rentrons dans le dur, avec une esthétique graphique de couvertures qui n’est pas sans rappeler un certain Quentin Tarantino et son Jackie Brown. Alléchant ? Et pas qu’un peu. Le tout avec cette matière si spécifique qui semble conçue pour les empêcher de vous tomber des mains.Deux ouvrages, deux univers, un point commun : on va bien s’amuser. Dans le premier, l’idée est d’incarner un assassin, un serial killer improvisé, qui n’avait pas vraiment médité son coup… et se retrouve à bourlinguer à travers la planète, pour tenter de fuir et retrouver une vie normale.L’autre, non moins barré, plonge dans la vie d’un chargé de mission, qui se démène comme un beau diable pour ne pas devenir fou. Et plonger dans les affres du burn-out, qui rime dans cet univers avec une sortie de pistes sans possibilité de remonter en selle. Et gare à la placardisation avec effet immédiat, qui ruinerait définitivement toute chance d’évolution dans l’entreprise.Ici, on n’est pas orienté d’une page à l’autre : c’est un chapitrage qui définit la suite donnée aux actions, avec des pages bien denses à découvrir. Parfois, quelques lignes, pour faire monter le suspense, mais jamais sans conséquence. Gare à ce que l’aventure ne s’achève pas brutalement, l’assassinat par pendaison au nœud de cravate est en effet une option très prisée dans certains open spaces.Bon, le vrai pied, c’est que l’on se surprend parfois à canner volontairement juste pour voir, parce que ça pourrait être plus amusant encore de tout reprendre depuis le début, pour s’inventer de nouvelles existences.Paul Bianchi & Thomas Gayet – Burn out – Le livre dont vous êtes le chargé de mission – Nova – 9791096681174 – 15,90 €Self control, Le polar dont vous êtes l’assassin — Nova — 9791096681181 – 17,90 €