Charles Bukowski et l'alcool : muse, combustible et plus encore

Pour commémorer sa naissance, une anthologie de textes inédits sur ce qui a inspiré et hanté Bukowski toute sa vie : l’alcool. Incontournable. Né le 16 août 1920, Charles est ici traduit par Romain Monnery. Une pierre de plus que le Diable pose pour son église… Gare à la tentation, mais nous vous en proposons les premières pages.







Un recueil de prose et de poésie, qui inclut des œuvres tardives et brillantes de l’auteur, où Charles Bukowski se transforme en bouteille. Celui qui s’autoproclamait « vieil homme sale » utilisait l’alcool à la fois comme muse et comme combustible, une relation conflictuelle responsable de certains de ses moments les plus sombres, comme les plus joyeux et inspirés.



Dans Sur l’alcool, Abel Debritto, spécialiste de Bukowski, a réuni ses écrits de toutes formes et de toutes les époques sur la boisson. Ivre, Bukowski est capable d’être seul, d’être en société, d’être un poète, un amant, et un ami, bien que cela lui coûte souvent.



Sur l’alcool est un puissant témoignage des plaisirs et des misères d’une vie d’ébriété, et une fenêtre sur l’âme d’un poète parmi les plus légendaires et les plus admirés.



Charles Bukowski est né en 1920 à Andernach, en Allemagne d’un père soldat américain et d’une mère allemande, arrivé aux États-Unis à l’âge de deux ans, il a été élevé à Los Angeles où il a vécu plus de cinquante ans. Autodidacte, auteur d’une œuvre multiple et transgressive, portant la voix des misérables de l’Amérique et devenu une influence mondiale, il est mort en Californie en mars 1994, à 73 ans, peu de temps après avoir achevé son dernier roman, Pulp.



En 2017, Au diable vauvert a publié Sur l’écriture, une anthologie de lettres où l’auteur évoquait son rapport à la création et à la poésie, suivi en 2019 de Tempêtes pour les morts et vivants, recueil de poèmes tonitruants.





[à paraître 16/08] Charles Bukowski, trad. Romain Monnery – Sur l’alcool – Au diable Vauvert – 9791030703603 – 20 €