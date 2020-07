Charlotte Hénard désignée bibliothécaire francophone de l'année 2020

Photo : illustration, médiathèque Les 7 lieux à Bayeux, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Félicitations à Charlotte Hénard pour ce prix, mais plus généralement pour sa carrière au sein des bibliothèques, son engagement associatif, son travail de publication utile à un grand nombre de collègues. Charlotte, c'est avec grand plaisir que nous vous remettons ce prix, que nous aurions souhaité pouvoir vous donner en mains propres », indique l'AIFBD dans un communiqué.Charlotte Hénard, la lauréate, est conservatrice, responsable des Services aux publics et de la politique d'accueil à la Médiathèque José Cabanis de Toulouse. Les amateurs de photographie ont d'ailleurs amplement pu savourer son travail de partage via Flickr , où elle diffuse régulièrement des photos sous licence CC BY SA d'établissements où elle a l'occasion de se rendre.Elle recevra une bourse pour participer au congrès AIFBD 2021, grâce au soutien du sponsor CAIRN, ainsi qu'une adhésion à l'AIFBD pour les années 2020 et 2021.Au total, 22 personnes ont été nominées pour le prix, avec 56 nominations envoyées au total. « Nous félicitons les collègues qui ont été nominés, parfois et souvent à leur insu. Vos carrières honorent la bibliothéconomie française et l'enthousiasme de vos collègues envers vos actions, vos manières d'incarner les missions des bibliothèques et de la documentation, est tout à fait contagieux », souligne l'AIFBD.Le jury de la récompense réunissait Sophie Madiba, Adama Koné, Natacha Wallez, Benoît Soubeyran, Thomas Parisot et Christopher Bonilla de la Plata, qui le présidait.Les 22 nominés de cette première édition sont les suivants :