Chavirer, le nouveau roman de Lola Lafon, à découvrir en avant-première

Chavirer sera le prochain roman de Lola Lafon, prévu pour la rentrée litéraire. Trois ans après la parution de Mercy, Mary, Patty (près de 34.000 exemplaires en grand format et poche, donnée Edistat), elle présente un ouvrage aux thèmes très contemporains. Et ActuaLitté vous en offre un extrait.









En 1984, Cléo, treize ans, succombe à une proposition alléchante qui n’est autre qu’un piège sexuel dans lequel elle entraîne d’autres collégiennes de son âge. Trente ans plus tard, après une belle carrière de danseuse, notamment sur les plateaux télévisés de Drucker dans les années 1990, Cléo comprend qu’il est temps d’affronter son double passé, de victime et de coupable.



Avec ce roman ardent qui est aussi un hommage au monde de la variété populaire, Lola Lafon aborde de front le tabou de la prédation dans ses rapports avec la fracture sociale tout en proposant une pénétrante méditation sur les impasses de la morale et du pardon.









Écrivain et traductrice, Lola Lafon est notamment l’auteur de La Petite Communiste qui ne souriait jamais (Actes Sud, 2014 ; Babel n° 1319, prix Ouest-France/Étonnants Voyageurs, prix de La Closerie des Lilas, prix Version Femina) et de Mercy, Mary, Patty (Actes Sud, 2017 ; Babel n° 1618). Musicienne, elle a signé deux albums chez Har­monia Mundi.





[à paraître 19/08] Lola Lafon — Chavirer — Actes Sud 9782330139346 – 19 €photo : Center for the Study of Europe Boston University CC BY SA 2.0