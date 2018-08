Chère mamie : les cartes Instagram de Virginie Grimaldi deviennent un livre

Elle avait fait promettre le silence sur ce projet, mais à présent que le livre est achevé, on ne peut que s’en réjouir. Virginie Grimaldi travaillait depuis plusieurs mois à un recueil de lettres adressées à sa grand-mère. Initialement postées avec humour sur les réseaux sociaux, ces cartes postales prennent vie : Chère mamie.





Tout a débuté voilà plus d’un an, quand la romancière a publié sa première carte, « [d]es chroniques du quotidien décalées, que j’écrivais en gloussant et en espérant que celles et ceux qui allaient les lire riraient aussi ». Tout cela n’était pas bien sérieux, avait-elle expliqué à ActuaLitté, et, d’ailleurs, l’exercice relevait plus de ce caractère facétieux de l’auteure.

Mais ses lecteurs en ont redemandé, et la carte postale est devenue un rendez-vous régulier : tout avait commencé avec des aventures périlleuses sur un toboggan, maillot à l’envers. Et des semaines plus tard, lors des dédicaces, on lui réclamait d’autres aventures. « C’était la joie, tu penses. C’était comme si tu m’accompagnais un peu partout », explique-t-elle sur Insta.

L’idée d’un recueil, venue d’une lectrice a ensuite fait son chemin, mais cela manquait encore d’engagement et de sens. Il fallait alors une association, pour prendre part à l’aventure : ce fut Cékedubonheur, dont la philosophie parle spécifiquement.

L’organisme offre en effet « de bons moments à des enfants hospitalisés dans toute la France, à travers des activités, des rencontres, des découvertes ». Et des sourires. Plein de sourires. Et ce dont Virginie est gourmande plus que des tartes aux fraises, ce sont des sourires.



Voici comment le recueil Chère mamie s’est lancé, avec une décision simple que de reverser l’ensemble des bénéfices à l’association : proposé pour 5 €, le livre contient un grand nombre d’aventures inédites, écrites « en gloussant ou la gorge serrée ». Et le tout est illustré de photos : « Des petits bonheurs, des petits malheurs, de la vie. Tu m’as donné l’amour des mots, j’ai hâte de venir t’offrir ceux qui te sont destinés, ma chère mamie. La boucle est bouclée. »

Une publication partagée par Virginie Grimaldi (@virginiegrimaldi) le 21 Août 2018 à 1 :48 PDT

Virginie Grimaldi – Chère mamie – Livre de Poche – 9782253100799 – 5 €