Chicago : célébrer le rôle des bibliothèques en peinture et sur les murs

Depuis le 20 août 2020, la Bibliothèque publique de Little Village, à Chicago, héberge une nouvelle fresque sur ses murs. La peinture, qui aura mobilisé 8 artistes pendant plus de trois semaines, entend rendre le quartier plus attractif et attirer davantage d’usagers.







Intitulée « Home », la peinture murale, dévoilée ce 20 août 2020, a été commandée par le réseau de bibliothèques publiques de la ville de Chicago, par la Little Village Public Library, ainsi que par le Département des affaires culturelles et des événements de la commune.



Elle a été réalisée par SentRock, un street-artiste professionnel, ainsi que par 7 jeunes talents repérés par le Yollocalli Arts Reach, un programme créatif initié par le Musée national d’art mexicain (Elizabeth Cardona, Clue, Grim, Norma Ojeda, Isabella Scott, Frillz et LoadedSpinach).



Une ode à la lecture et aux bibliothèques



Pour SentRock, natif de Chicago, ce projet a été animé par la volonté de « créer un sentiment d’appartenance au sein de notre quartier » et de souligner l’importance des bibliothèques publiques. « C’est un peu comme notre maison à tous », a-t-il expliqué.



« La bibliothèque permet de rassembler les communautés issues de Lawndale nord et de Lawndale sud », a tenu à rappeler Vanessa Sanchez, directrice de Yollocalli. Et de reprendre : « Nous voulions rendre hommage à ce qu’une bibliothèque signifie pour le quartier. C’est un message d’espoir, mais aussi un message d’amour pour ces institutions publiques. »

Sur la fresque figurent des enfants en train de lire, des ouvrages, mais également un oiseau et un papillon. Des éléments qui illustrent « comment la lecture permet d’ouvrir des mondes », souligne SentRock. « Nous voulions apporter de bonnes vibrations au quartier et le rendre plus attrayant pour ses habitants », reprend l’artiste. « Je veux que les enfants, les étudiants voient ce bâtiment et se disent que c’est cool. »



Le projet a également été un bon moyen pour « impliquer les jeunes dans des projets qui concernent la commune » a-t-il déclaré.



