Chicago : des laveries sont transformées en bibliothèque chaque semaine

(Photo d'illustration : Gratisography - CC BY 2.0)

(Photo d'illustration : Gratisography - CC BY 2.0)

Dans une ville où plus de 60% des ménages à faible revenu ne possèdent pas de livres pour enfants, le programme « Laundromat Story Time » est devenu une routine dans la vie de nombreuses familles. Une habitude qui porte ses fruits selon les parents, souvent conseillés par les bibliothécaires sur la manière d’encourager les enfants à aimer lire chez eux par la suite.Becca Ruidl, qui dirige le programme Laundromat Story Time, a déclaré à l'US News & World Report que l’idée visait avant tout à rendre la pratique et l'accessibilité à la lecture aussi facile que possible. Les enfants accompagnent souvent leurs parents à la laverie la plus proche et combler le temps de lavage avec une oeuvre à la main semblait être une initiative idéale.Adam Echelman, de l'association Bibliothèques sans frontières, a également soutenu cette idée en répondant aux questions du Pittsburgh Post-Gazette lors de la tenue d'un programme similaire dans une laverie, en juin dernier : « Une chose qui rend les laveries automatiques si uniques, c'est que vous avez un public captif. Nous rencontrons les familles où elles se trouvent. Au lieu de vous demander de vous rendre à la bibliothèque, nous vous apportons ces opportunités directement. »Bibliothèques sans frontières, qui a coparrainé le programme de la Bibliothèque publique de Chicago avec la Fondation LaundryCares, a organisé des projets comme Wash and Learn dans d’autres villes.. Des bibliothèques éphémères ont ainsi fait leur apparition dans des laveries automatiques à New York et à Detroit, ainsi qu'à Pittsburgh en Pennsylvanie et à St. Paul au Minnesota.Une étude récente fondée sur les données du "Programme for the International Assessment of Competencies", effectuées entre 2011 et 2015 et relayée par les chercheurs du journal Social Science Research en octobre 2018, affirme que les enfants qui grandissent avec des livres à la maison ont tendance à avoir de meilleures compétences pour comprendre leur lecture.Lire leur apporte aussi des facilités pour saisir les raisonnements mathématiques et numériques au cours de leur vie. Des chercheurs de l’Australian National University et de l’University of Nevada ont également publié, de leur côté, une étude similaire.via Mental Floss