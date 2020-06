Chien Pourri débarque au cinéma et à la télévision

Il aimerait tant faire le beau pour quelqu’un. Il s’appelle Chien Pourri. Il sent la sardine, il est couvert de puces, et son pelage ressemble à une vieille moquette râpée. Pour ne rien arranger, il est aussi bête qu’il est moche. Un jour, il décide de courir le vaste monde à la recherche d’un maître. Hélas, les gentils maîtres ne courent pas les rues, et le vaste monde se révèle truffé de pièges...

Le résumé proposé par L’école des loisirs donne tout de suite le ton. Les aventures de ce héros marginal sont pleines d’humour et proposent une galerie de personnages originaux dont le fameux Chaplapla, un chat aplati. Débuté en 2013 la série s’adresse à un public jeune et familial mettant en avant la générosité, l’amitié et la fantaisie. Le 14 octobre prochain, un nouveau tome intitulé Chien Pourri et La Poubelle à remonter Le temps !, sera disponible dans la collection Mouche de l’école des loisirs.« Chien Pourri et Chaplapla dans une poubelle, rien de plus habituel. Mais cette fois, ils sont tombés sur une poubelle pas du tout ordinaire : grâce à elle, on peut remonter dans le temps, voyager dans le passé ! »

Chien pourri sur tous les écrans

Notre héros, amateur de poubelle et de glace au sable, aura bientôt droit à sa version animée. Au programme : 52 épisodes de 13 minutes à découvrir dès cet été sur l’appli Okoo et France.tv ou à la rentrée sur France 3. Arte Éditions proposera le 7 octobre les deux premiers DVD de la série. Chaque DVD comportera 6 épisodes de 13 minutes et un magnet à découvrir.Une exploitation en salles de cinéma sous forme de programme court est également prévue le 7 octobre et sera assurée par Little KMBO. Réalisé par Davy Durand avec la participation de Vincent Patar et Stéphane Aubier, Chien Pourri, La Vie à Paris se présente comme un programme pour les enfants à partir de 4 ans.Composé de cinq épisodes, la sortie en salle sera agrémentée d’interludes inédits. Un matériel pédagogique a en effet été créé sur mesure (activités créatives, exposition sur les techniques d’animation, ateliers philo, jeux de société...), et est à retrouver en libre téléchargement à cette adresse