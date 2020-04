Chiffres d'affaires, titres publiés, ventes... Les dernières données de l'édition mondiale

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Quelques mois après un premier rapport portant sur l'édition en 2018 , l'Union internationale des éditeurs (UIE) vient en renfort de l'OMPI en proposant quelques données supplémentaires : 19 pays, et autant de secteurs de l'édition, sont désormais couverts. Au total, ventes d'ouvrages et de licences d'exploitation auront généré 50,3 milliards $, sur la totalité des territoires concernés.Les États-Unis représentent près de la moitié de ce total, avec 23,3 milliards $, suivis par l'Allemagne (6,1 milliards), le Royaume-Uni (5,4 milliards $), la Corée du Sud (5 milliards $) et la France (3 milliards $). Le secteur grand public compte pour au moins la moitié des revenus dans 14 territoires, quand le secteur scolaire et pédagogique compte pour 68,7 % des revenus en Afrique du Sud ou 65,2 % en Corée du Sud.Pour le secteur grand public, les éditeurs américains font état de 16,2 milliards $ de revenus, devant le Japon (8,4 milliards $), le Royaume-Uni (3,2 milliards $) et la France (2,1 milliards $). Le format imprimé représente encore les 3/4 des revenus dans la plupart des marchés, avec une percée du livre numérique au Japon (24,5 %) et en Suède (23,2 %), notamment.La majorité des ventes, dans les pays pris en compte, s'effectuent sur leur territoire, jusqu'à 99 % d'entre elles au Japon, quand l'édition belge, à l'inverse, n'effectue que 60,6 % de ses ventes au sein de son marché intérieur.Le rapport note une résistance des librairies dans la plupart des marchés étudiés, avec une part des ventes réalisées par le ecommerce qui dépasse la moitié des revenus au Royaume-Uni, et compte pour 41,6 % aux États-Unis, 25,5 % au Brésil ou 24 % en Italie.Le classement des pays selon le nombre de titres publiés est faussé par l'absence de données pour les États-Unis ou la Chine, plaçant le Royaume-Uni en tête avec 188.000 références en 2018.Du côté des ventes, les éditeurs américains avancent un chiffre de 2,5 milliards d'exemplaires vendus en 2018, devant le Royaume-Uni, avec 652 millions d'exemplaires, la France (419,2) et la Turquie (400,3).L'intégralité du rapport est disponible ci-dessous.