China Literature s'offre le studio de production vidéo New Classics Media

La Chine reste un territoire à pouvoir en divertissements de toutes sortes. Pour ce faire, le géant Tencent (capitalisation de 550 milliards $, peu ou prou) souhaite consolider sa politique de contenus. Et, à cette fin, sa filiale China Literature va s’offrir un studio de cinéma pour 2,5 milliards $.



Dennis Jarvis, CC BY SA 2.0





Après une introduction en bourse en novembre 2017 à la hauteur de 1 milliard $, China Literature se porte bien : à ce jour, sa capitalisation est évaluée à 7,5 milliards $. Et voici que la société s’offre New Classics Media, groupe de production chinois.

Elle-même lancée en bourse, elle a préféré opter, en mars dernier, pour l’arrivée d’un investisseur. Comme China Literature dispose d’un réservoir d’œuvres à adapter considérable et que Tencent possède une très large variété de canaux pour diffuser les productions, la boucle est bouclée.

Le développement est simple : China Literature est l’un des plus importants producteurs de contenus numériques du pays, et NCM est son pendant, en matière de production de films. On a d’ailleurs assisté, durant l’été, en France, au même mouvement : Vivendi s’est porté acquéreur du groupe Editis, actuellement propriété de l’Espagnol Grupo Planeta.

Wenhui Wu, co-PDG de China Literature, explique dans un communiqué que les utilisateurs chinois sont avides de production vidéo de grande qualité. Et à ce titre, rien de mieux que de s’abreuver au creuset littéraire pour transformer les œuvres.



Du côté de China Literature, les résultats semestriels sont au beau fixe : 18,6 % de croissance du chiffre d’affaires, soit 345 millions $, avec un bénéfice brut qui grimpe à de 24,4 %.