Chine : 10 ans de prison pour un livre évoquant l'homosexualité

En Chine, le regard des autorités sur l'homosexualité reste ambigu : d'un côté, la sodomie a été dépénalisée en 1997, et l'homosexualité retirée de la liste des maladies mentales en 2001, mais les manifestations ou évocations publiques des relations entre des personnes de même sexe restent rares, très encadrées, et parfois visées par la répression.

Gongzhan pourrait ainsi valoir 10 années de prison à son auteure, connue sous les pseudonymes « Tianyi » et « Liu » : la police de Wuhu, une ville à l'Est de la Chine, a saisi ses comptes et l'accuse de distribution illégale d'ouvrages pornographiques. Quelque 7000 exemplaires vendus sur internet lui auraient permis d'amasser plus de 150.000 yuans, soit près de 19.000 €.

Si les ouvrages sont visés par la justice chinoise, c'est parce qu'ils comportent des scènes homoérotiques et des actes sexuels « violents », selon le rapport. Le 31 octobre, l'auteure a été condamnée à 10 années de prison, rapporte le Global Times.

Sur le réseau social Weibo, très populaire en Chine, de nombreux internautes ont fait part de leur colère et de leur incrédulité en apprenant la sentence. « Des personnes reconnues coupables de viol s'en tirent avec moins de 10 ans de prison. Cette auteure est condamnée à 10 ans », relève ainsi un utilisateur.

« Tianyi » a fait appel de sa sentence, pour tenter d'obtenir une réduction de peine, si ce n'est un acquittement. La mobilisation populaire, même si elle ne se concrétise que sur internet, pourrait porter ses fruits et influer sur une prochaine décision, selon des juristes chinois. Selon Deng Xueping, avocat basé à Shanghai, le verdict « repose sur une jurisprudence qui a 20 ans, [...] notre interprétation juridique devrait évoluer avec le temps ».