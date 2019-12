Chine : des bibliothécaires brûlent les livres contraires à l'idéologie communiste

La photographie diffusée sur les réseaux sociaux





Un « filtrage rapide et efficace » selon un point de vue, un simple autodafé pour d'autres : l'image diffusée sur les réseaux sociaux en fin de semaine, montrant deux bibliothécaires penchés sur un feu allumé à l'aide d'ouvrages jugés contraires à l'idéologie communiste, n'a pas manqué de choquer. La bibliothèque entendait lutter ainsi contre « les publications illégales, religieuses, les articles, livres, photographies et albums déviants ».



Le communiqué officiel de l'établissement a depuis disparu, et pour cause : publié à l'origine le 22 octobre dernier, il était accompagné d'un rapport portant sur le recensement et la destruction des ouvrages prenant un peu trop de libertés avec les directives du parti.



Pourquoi cette photo et ces faits sont-ils de retour, quelques mois plus tard ? Difficile à dire : l'autodafé et la purge des ouvrages ont apparemment été réalisés sous le contrôle d'un responsable culture de Zhenyuan, subdivision administrative de la province, mais le bureau de la propagande local a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les faits.



Et les références ne manquent pas



Dans ce contexte, des informations ont pu fuiter sur la toile, où les événements ont largement choqué : outre la référence à l'Allemagne nazie et aux fréquents autodafés, l'histoire chinoise comporte un exemple édifiant avec l'empereur Qin Shi Huang, qui unifia la Chine au IIIe siècle av. J.-C. au prix de la diversité culturelle et de la vie de nombreux disciples de Confucius.