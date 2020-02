Chine : des bibliothèques intelligentes, au service des bibliophiles

Désignées comme des « bibliothèques intelligentes », les installations ne requièrent aucune intervention humaine. Ici, un total libre cours est laissé à la techonologie. Il suffit pour les usagers, munis de leur téléphone, de s'identifier en scannant le code de la bibliothèque. Libre à eux de choisir ensuite le ou les livres au choix.« Je peux emprunter mon livre préféré devant ma maison à tout moment, et c’est gratuit pendant 7 jours. C’est vraiment pratique », commente ainsi l’un des riverains résidant près de la place Taoyuan dans la ville de Kunming, où un dispositif vient d’être installé.Dans la province de Yunnan, dans le sud de la Chine, l’expérience a reçu un accueil également favorable auprès des habitants. À tel point qu’en à peine un mois, une douzaine de bibliothèques ont poussé dans la région, indique Xinhuanet.com Pour les personnels des bibliothèques interrogés par le journal, le dispositif a cela d’avantageux qu’il simplifie le processus d’emprunt : à la fois plus rapide sans contraintes d’horaires. En effet, ces bibliothèques intelligentes sont laissées à la libre disposition des usagers, et ce, 24 h sur 24.Ces derniers ont la possibilité d'emprunter trois livres à la fois, pour une durée de 7 jours. Les bibliothèques auraient une capacité de stockage de 500 ouvrages, et le renouvellement du fonds s'opérera chaque semestre, précise le journal.Celui-ci se déroule, bonheur de la technologie, grâce à l’utilisation des données d’emprunts effectués auprès de la machine. Ainsi les usagers se verront-ils proposé une sélection de livres toujours mieux ciblée.