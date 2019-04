Chine : des centrales abandonnées transformées en librairies

Deux centrales hydroélectriques du village de Shigu (Chine) laissées à l'abandon ont ressuscité cette année. Une nouvelle naissance des plus originales puisque ces anciennes installations ont été transformées en librairies.



Le petit village de Shigu est situé dans le premier virage du fleuve du Yangtse qui remonte ensuite vers le nord-est de la Chine. Endroit stratégique donc pour y accueillir des centrales exploitant l'énergie hydraulique pour produire de l'électricité.Cette année le comté de Yongchun (agglomération de Quanzhou, province du Fujian) a procédé à une rénovation de deux centrales hydroélectriques hors service du village. Il s'agit de celle de Taolian et de Taoyuan, transformées à présent en librairies.Une réhabilitation qui permet à la province du Fujian de se montrer plus attractive, avec un concept innovant. Les deux librairies ont ouvert leurs portes le 2 avril 2019.Ce n'est pas la première fois qu'un ancien lieu désaffecté se transforme en librairie en Chine. Dans la capitale de la province du Shanxi, à Taiyuan, un ancien garage souterrain de plus de 800 mètres carrés avait été réhabilité, et transformé en librairie par un étudiant.