Chine : des revues scientifiques censurées à la demande du gouvernement

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'Asian Studies Association of Australia a indiqué, jeudi 20 décembre, que sa revue, l'Asian Studies Review, avait été censurée sur le territoire chinois à la demande des autorités. Le groupe d'édition Taylor & Francis, qui publie la revue, a confirmé l'information et ajouté qu'un peu plus de 80 revues académiques avaient connu le même sort, également à la demande du gouvernement chinois.Certains articles de l'Asian Studies Review ont été qualifiés d'« inappropriés » par les autorités chinoises, un qualificatif utilisé pour d'autres articles. L'éditeur a donc retiré les titres concernés du paquet de revues vendu aux bibliothèques académiques chinoises, sans préciser quels articles étaient concernés par les réclamations du gouvernement, pour ne pas compromettre les relations commerciales.« Dernièrement, le gouvernement chinois a entamé une large campagne de censure de publications scientifiques, en collaboration avec les éditeurs », a déploré l'Asian Studies Association of Australia. Taylor & Francis a répliqué en assurant qu'il « ne participait pas à la censure en Chine ou ailleurs ».« Notre point de vue a toujours été que tout le monde devrait pouvoir lire les résultats de recherche que nous publions via les voies d'accès habituelles », a complété l'éditeur, indiquant par ailleurs qu'il recherchait un moyen de proposer l'intégralité du paquet de revues aux établissements chinois, selon l'agence Reuters. Ce n'est pas la première fois que des éditeurs scientifiques sont accusés de complaisance vis-à-vis de la censure.En août 2017, Cambridge University Press avait été accusé d'avoir caviardé des centaines d'articles et de revues , à la demande du gouvernement chinois, en raison de sujets sensibles, parmi lesquels le massacre de Tiananmen en 1989, les Droits de l’Homme, Taiwan ou encore le Tibet... Quelques jours après la révélation de cette censure, l'éditeur avait préféré rétablir les accès aux articles, quitte à froisser les autorités.