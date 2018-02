Chine : l'enlèvement du libraire et éditeur Gui Minhai est “sans précédent”

En octobre 2015, alors en Thaïlande, Gui Minhai est enlevé par la police chinoise, au même moment que 5 collègues, tous relâchés depuis. C'est pour ses activités en tant que gérant de la maison d'édition Mighty Current et de la librairie Causeway Bay que Minhai aurait été inquiété : à travers elles, il proposait à Hong Kong des ouvrages sur les dirigeants politiques chinois et leurs mœurs légères.

Deux ans plus tard, en octobre 2017, l'étau semble se desserrer : la Chine annonce la libération de Gui Minhai. Si sa fille Angela annonce tout d'abord qu'elle n'a aucune nouvelle de son père, elle parvient finalement à entrer en contact avec lui. Il est sous surveillance de la police, dans une semi-liberté. Mais son état de santé inquiète : Minhai présente des symptômes de la maladie de Charcot, et doit passer des examens d'urgence.

C'est au cours de son voyage vers Beijing, à bord du train, que Gui Minhai est enlevé une seconde fois, sous les yeux de deux diplomates suédois qui l'accompagnaient. « Les circonstances de son enlèvement sont sans précédent », commence un diplomate occidental basé à Beijing auprès de l'AFP.

De son côté, Angela Gui dénonce les circonstances de ce second enlèvement : « Il n'aurait pas dû être enlevé une seconde fois, on aurait dû trouver un moyen de le faire sortir avant. Ou on aurait dû faire en sorte de s'assurer qu'il pouvait voyager en toute sécurité », dénonce Gui, installée en Angleterre. À Ningbo, où il était en résidence surveillée, Minhai avait pu se rendre à l'ambassade suédoise pour refaire ses papiers.

Le ministère des Affaires étrangères suédois ainsi que l'Union européenne ont réclamé la libération de l'éditeur et libraire, puisque Gui Minhai est un ressortissant suédois. La diplomatie américaine a également fait savoir son soutien à la Suède et à ses réclamations, mais la Chine n'aurait donné aucune nouvelle de Gui Minhai. Sa fille craint désormais un jugement et une condamnation à une peine de prison qui pourrait lui être fatale, étant donné son état de santé.

Amnesty International a diffusé un appel urgent à l'action, le 1er février dernier, en proposant d'écrire aux autorités chinoises pour obtenir la libération de Gui Minhai.