Chine : les librairies rouvrent progressivement près de la ville de Wuhan

Ce mercredi 1er avril, les autorités locales ont annoncé la réouverture progressive de certains établissements, dont les librairies, dans la ville de Huanggang. La commune, avoisinée à Wuhan — foyer de l’épidémie de Covid-19 en Chine — enregistre un total de 2907 cas de contamination et 125 décès.



Avec ces 7,5 millions d’habitants, Huanggang constitue la deuxième ville la plus peuplée de la province de Hubeisitué en Chine Centraleaprès la capitale provinciale, Wuhan.Mais aussi, la deuxième commune chinoise la plus touchée par le coronavirus, toujours derrière Wuhan. D’après le dernier bilan qui a été dressé ce mardi 31 mars, la ville aurait en effet enregistré près de 3000 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.Un nombre aujourd’hui réduit à zéro. Les deux derniers patients positifs au Covid-19 ont été soignés et ont pu rejoindre leur domicile le 18 mars dernier. C’est donc petit à petit que le retour à la normale se profile dans la ville.Les autorités de Huanggang ont ainsi annoncé la réouverture des établissements telles que les restaurants, les salons de coiffure, ainsi que les librairies.Aucune précision n’a été donnée sur le cas des bibliothèques, ni même sur de potentielles conditions qui réglementeraient la réouverture des établissements, comme ce fut le cas à Shanghai via Xinhua