Chocolat amer, de Laura Esquivel, adapté en comédie musicale

Dans le Mexique du début du siècle, en pleine tempête révolutionnaire, Tita, éperdument éprise de Pedro, brave les interdits pour vivre une impossible passion. À cette intrigue empruntée à la littérature sentimentale, Laura Esquivel mêle des recettes de cuisine. Car Tita possède d'étranges talents culinaires : ses cailles aux pétales de rose ont un effet aphrodisiaque, ses gâteaux un pouvoir destructeur. L'amour de la vie est exalté dans ces pages d'un style joyeux et tendre, dont le réalisme magique renvoie aux grandes œuvres de la littérature latino-américaine.

Photographie : Laura Esquivel, en 2014 (Secretaría de Cultura Ciudad de México, CC BY-SA 2.0)

Paru en France aux éditions Robert Laffont en 1991, dans une traduction d'Eduardo Jiménez et Jacques Rémy-Zéphir, Chocolat amer a connu les joies du grand écran avec une adaptation sortie deux ans plus tard en France, sous le titre Les Épices de la passion. On retrouvait alors au casting du film Marco Leonardi, Lumi Cavazos ou encore Regina Torne.Le résumé de l'éditeur pour Chocolat amer :Presque trente ans plus tard, Chocolat amer s'adaptera désormais pour la scène, sous la forme d'une comédie musicale dirigée par Michael Mayer (Uncle Vanya, You're a Good Man, Charlie Brown, Little Shop of Horrors). La mise en musique sera assurée par le groupe La Santa Cecilia, une formation mexicano-américaine, que secondera la parolière Quiara Alegría Hudes.« Avec le temps, des choses magnifiques surviennent », a commenté Laura Esquivel. « Des rêves prennent forme et deviennent des voix, des harmonies, des danses. »Pour l'instant, aucune date de première n'est associée à ce projet de comédie musicale.via Deadline