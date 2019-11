"Chosen Ones", le premier roman pour adultes de l’auteure de "Divergent"

Quand nouveaux lecteurs rime avec nouveaux éditeurs

Depuis la publication du premier tome de Divergent en 2011, Veronica Roth s’est constitué une place de choix parmi le lectorat des jeunes adultes (Young Adult, outre-Atlantique). Propulsée au rang des auteurs de best-seller avec cette trilogie, elle a rapidement connu un succès international. Une reconnaissance que la première adaptation cinématographique de ses livres par Neil Burger en 2014 n’a fait que renforcer.Depuis, elle a su fidéliser ses jeunes lecteurs avec, encore récemment, la publication d’une deuxième série de science-fiction, sortie en 2017 et 2018. Sous le titre Marquer les ombres, les deux tomes ont été édités en France — à l’instar de ses précédents ouvrages — chez Nathan, dans une traduction d'Anne Delcourt.Avec Chosen Ones, l’auteure aujourd’hui âgée de 31 ans semble vouloir élargir son lectorat, tout en invitant ses fervents lecteurs à la suivre.La trame de ce prochain roman s’inscrit en effet dans un autre univers de la science-fiction. L’intrigue se concentre sur l’histoire de cinq protagonistes célébrés pour avoir libéré dans leur jeunesse leur ville de l’emprise destructrice d’une entité, The Dark One. Quinze ans après cet exploit qui leur a valu leurs heures de gloire, et alors que tout semble revenu à la normale, les cinq personnages devenus adultes vont devoir faire face à des démons d’un nouvel ordre. Et à reconsidérer ce que signifie alors d’être un héros.Alors que, jusqu’à présent, les droits d’auteurs des précédentes publications de Veronica Roth étaient détenus par HarperCollins pour couvrir les territoires des États-Unis et de l’Angleterre, deux éditeurs distincts se chargeront de Chosen ones.Dans un post publié sur son profil Facebook ce 18 novembre, Veronica Roth faisait part de son enthousiasme, en apprenant que Chosen Ones venait de trouver une maison d’édition en Angleterre : Hodder & Stoughton, filiale britannique du groupe Hachette Livre.La maison d’édition a racheté les droits de diffusion pour le territoire du Royaume-Uni et du Commonwealth (excepté le Canada), a précisé The Bookseller . Ce, dans le cadre d’un contrat de deux livres, négocié par l’agente littéraire de la New Leaf Literary Agency, Johanna Volpe.Le directeur de la maison d’édition britannique, Sam Bradbury, a déclaré être « ravi de publier le premier roman pour adultes de Veronica et de l'accueillir dans la famille Hodder & Stoughton. [...] Le monde que Veronica a créé fait un travail remarquable en comblant le fossé entre jeunes adultes et adultes — de manière à plaire à la fois à ses fans actuels et à de nombreux nouveaux lecteurs — et j'ai hâte de voir ce fantastique roman sur les étagères. »Aux États-Unis, les droits de publication ont été vendus à Houghton Mifflin Harcourt. Le livre paraîtra simultanément sur les deux territoires le 6 avril 2020.