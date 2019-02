Christian Carisey prend la Présidence d’Archipel-Studio

© Christian Carysey



Thomas Brisebarre, fils du fondateur et Jean-Clément Texier, Président de Coficom, sont restés associés aux côtés de Christian Carisey.Archipel-Studio est une agence éditoriale dont la vocation est de concevoir et réaliser des livres illustrés pour le compte de ses clients. Archipel-Studio travaille ainsi avec les éditeurs d’ouvrages pratiques, de beaux livres, de guides de voyage, de scolaire et de parascolaire, de livres jeunesse, mais aussi avec les éditeurs de presse, les institutions et les entreprises.Elle réalise en interne plus de 50 livres par an et intervient également comme prestataire pour la réalisation de titres presse tant pour des parutions régulières que pour des hors-séries ou des numéros spéciaux.Christian Carisey était jusqu’au printemps 2018 directeur de la communication et des affaires institutionnelles chez Presstalis. La société de distribution de presse (quotidiens et magazines) opère sur le territoire national et sur une dizaine de pays étrangers où elle assure la distribution de la presse, mais aussi du livre (scolaire et littérature générale).Il est par ailleurs l’auteur de trois romans tous parus aux éditions du Cherche-Midi (La Maladie du Roi, 2013, Le Testament de Descartes, 2014, La Confusion du Monde, 2016).