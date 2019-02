Christian Estrosi débouté de sa plainte contre un livre sur le djihadisme

Christian Estrosi, en mars 2018 (European Committee of the Regions, CC BY-NC-SA 2.0)

C'est pour un des témoignages publiés dans le livre de David Thomson, Les Revenants, que le maire de Nice avait porté plainte pour diffamation contre l'auteur de l'ouvrage et son éditeur, les éditions du Seuil. Le rôle joué par Omar Omsen, de son vrai nom Oumar Diaby, dans le recrutement des jeunes volontaires pour le djihad était décrit dans l'ouvrage et l'un des témoins critiquait l'inaction du maire de la ville.« Omar [Omsen] était bien connu. Quand je suis parti, ça devait faire la sixième ou septième saison de ses vidéos de propagande […]. Il savait très bien ce qu’il faisait au quartier Saint-Charles. J’en veux au maire de Nice parce qu’il était au courant de tout ça, il a laissé faire » indiquait Quentin, cité dans Les Revenants, rapporte Le Figaro Selon le quotidien, le tribunal correctionnel de Nice a accordé une relaxe à David Thomson, tandis que la plainte contre l'éditeur a été considérée comme nulle et prescrite. Sur Twitter, le journaliste David Thomson a salué cette décision, la qualifiant de « petite victoire du journalisme contre la post-vérité politique ».La Scam, Société civile des auteurs multimédia, avait décerné en 2017 son Prix du livre Albert Londres au livre de David Thomson, saluant un journaliste qui « a fait preuve de courage, de persévérance, d'audace et d'une formidable intégrité en donnant la parole à des Français partis faire le djihad en Syrie et de retour en France ».L'avocat de David Thomson, Me Martin Pradel, a salué « la beauté et le drame » du travail de son client, « plus nécessaire encore quand il fait mal ».