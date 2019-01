Christian Jaccard réélu Président de l'ADAGP

Créée en 1953, l'ADAGP est la société française de perception et de répartition des droits d'auteur dans le domaine des arts graphiques et plastiques. Les vice-présidents de trois prochaines années seront Anaïd Derebeyan, artiste, et Joan Punyet-Mirò, ayant-droit de Joan Miró.L’assemblée générale du 18 octobre 2018 a établi les administrateurs suivants :- Jean-Michel Alberola- Daniel Buren- Gustave de Staël von Holstein (succession Nicolas de Staël )- Sylvie Debré-Huerre (succession Olivier Debré)- Anaid Derebeyan- Hervé Di Rosa- Elizabeth Garouste- Christian Jaccard- Marc Jeanclos (succession Georges Jeanclos)- Christine Manessier (succession Alfred Manessier)- Olivier Masmonteil- Meret Meyer (succession Marc Chagall)- Alexis Poliakoff (succession Serge Poliakoff)- Joan Punyet-Mirò, (succession Joan Mirò)- Philippe Ramette- Antoine Schneck