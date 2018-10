Christine Carrier reconduite à la direction de la Bibliothèque publique d’information

Par décret signé par Emmanuel Macron, on apprend que Christine Carrier, ce 15 octobre, a été reconduite au poste de directrice de la BPI. La bibliothèque publique d’information située dans le centre Beaubourg, lui sera donc confiée pour une durée de trois ans.





Charlotte Henard, CC BY SA 2.0



La Bibliothèque publique d’information est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Située au sein du Centre Pompidou, à Paris, la Bpi constitue la plus importante bibliothèque de lecture publique en France, du fait, notamment, de sa fréquentation annuelle par 1,4 million de visiteurs et de son offre documentaire riche de 400 000 documents, indique un communiqué du ministère de la Culture.



Elle promeut la diffusion du cinéma documentaire et contribue à l’innovation en bibliothèque au travers d’une offre de ressources numériques et de services pour la formation tout au long de la vie ou l’accès à l’actualité. Elle a un rôle d’animation du réseau des bibliothèques de lecture publique et participe de manière active à la programmation culturelle du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou.



Christine Carrier est conservatrice générale des bibliothèques. Sa carrière l’a conduite de la direction de grands réseaux de bibliothèques municipales (Amiens, puis Grenoble) à celle de la Bpi.



Son renouvellement à la tête de cet établissement lui permettra de prolonger les actions menées lors de son premier mandat, et notamment l’importante rénovation de la bibliothèque.





D’un montant prévisionnel de 12 millions d’euros, ce chantier offrira en 2020 aux usagers de la Bpi une entrée commune avec le Centre Pompidou et des espaces publics repensés pour proposer de nouveaux moyens d’accéder à la connaissance et à la culture à un public diversifié tout en garantissant l’usage académique de la bibliothèque.



Christine Carrier poursuivra une politique culturelle, qui confortera la place du cinéma documentaire et de la littérature au sein de la programmation du Centre Pompidou.