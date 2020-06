Christo, “une oeuvre hors du commun”

< >

photo : thierry ehrmann CC BY SA 2.0

Le Centre Pompidou devait proposer une exposition, reportée pour cause de pandémie, du 1er juillet au 19 octobre.Elle dévoile les œuvres réalisées pendant les années parisiennes du couple d’artistes, de 1958 jusqu’à leur installation à New York en 1964. Cratères, Empaquetages et Barils sont les jalons méconnus qui précèdent le magistral Pont-Neuf empaqueté (1975-1985), dont l’histoire est retracée.Un ouvrage supervisé par Sophie Duplaix, nommé Christo et Jeanne-Claude - Paris !, qui s’appuie sur des essais, une riche iconographie et une chronologie détaillée, vient de paraître. Ce catalogue témoigne de la genèse de cette œuvre hors du commun.Taschen avait fait paraître un document similaire en février 2016. À mi-chemin entre l’art, l’aménagement urbain, l’architecture et l’ingénierie, il relève avant tout d’une esthétique unique : des interventions surréalistes et féériques sur l’environnement qui ont magnifié indifféremment monuments, parcs publics et centres du pouvoir.De quoi appréhender la carrière du couple d’artistes qui sont nés exactement le même jour, se sont rencontrés à Paris, sont tombés amoureux l’un de l’autre et ont formé un binôme créatif à nul autre pareil.