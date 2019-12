Christoph Niemann signe un livre sans mot pour soutenir la presse

< >



C'est encore un ouvrage curieux que signe Christoph Niemann. Sous une jolie couverture rose, 194 pages de dessins, et pas un mot. Publié par Abstractometer Press, le livre a été conçu par Ariane Spanier.Un couple allongé sous un journal en guise de couverture, des personnes absorbées par des magazines, ou encore d'innombrables mains qui essaient d'attraper une page de news. Toujours dans les tons rose, noir et blanc, ces illustrations mettent en scène les différents rapports que nous entretenons avec la presse.Et si des fois ils s'avèrent complexes et difficiles, ils n'en restent pas moins indispensables. L'auteur explique en effet que le projet de The Paper était de mettre en évidence l'importance d'une presse libre.Christoph Niemann ajoute également que tous les bénéfices des ventes de son ouvrage seront reversés à Reporters sans frontières (RSF), l'organisation qui assure la promotion et la défense de la liberté d'informer et d'être informé partout dans le monde.« Le monde est confronté à de nombreux problèmes urgents. Je ne sais pas comment les résoudre, mais je suis convaincu que pour trouver les solutions, nous avons besoin d'une presse qui puisse poser des questions pertinentes, sans crainte de menaces, persécutions ou autres types de violences » explique-t-il sur son site internet.« Nous devons protéger les journalistes qui prennent des risques pour éclairer les coins les plus sombres du monde et nous apporter la vérité sur des sujets sensibles concernant notre santé, notre sécurité et notre environnement géopolitique. RSF se bat pour cela depuis 1985. »The Paper est déjà en rupture de stock. Un réassort devrait bientôt avoir lieu à cette adresse