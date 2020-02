Christophe Girard, cité comme un soutien par Matzneff, s'explique

Christophe Girard, à droite, avec Kad Merad et Laurent Tirard

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Les enquêtes battent leur plein autour de Gabriel Matzneff, accusé de « provocation à commettre des atteintes sexuelles et des viols sur mineurs » et d'« apologie de crime » : l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) s'intéresse ainsi aux proches de l'écrivain, dont son éditeur chez Gallimard, Christian Giudicelli, qui aurait participé à des voyages à l'étranger s'apparentant à du tourisme sexuel.Interrogé par le New York Times alors qu'il s'est exilé en Italie, Gabriel Matzneff a indiqué qu'il était « très, très seul », déplorant l'abandon de certains de ses soutiens . Dont Christophe Girard, actuel adjoint à la Culture de la maire de Paris qui, en tant que secrétaire général de la maison Yves Saint Laurent, avait apporté une aide financière à l'auteur.Pendant deux ans, après une opération chirurgicale oculaire, Matzneff avait été soutenu par la maison de haute couture, qui payait les factures d'un hébergement à l'hôtel pour l'auteur et Vanessa Springora, selon le récit de cette dernière, Le Consentement. « Nous nous occupons de tout, les repas, tout », aurait indiqué Girard à Matzneff, selon les souvenirs de ce dernier : ce soutien financier aura duré environ deux ans. « Pour nous, c’est une goutte d’eau, ce n’est rien, nous vous aimons beaucoup », aurait ajouté Girard à l'encontre de l'auteur aujourd'hui accusé.Dans son communiqué, Christophe Girard ne dément pas vraiment les propos de Matzneff, assurant que ces mesures ont été prises « dans le cadre de mes fonctions et au titre du soutien que la société apportait à de nombreux artistes en difficulté momentanée », indique-t-il, citant Marguerite Duras, Hervé Guibert ou encore Rudolf Noureev comme autres bénéficiaires.L'autre soutien de Christophe Girard à l'écrivain se serait manifesté en 2002, lorsqu'il appuie la candidature de Matzneff pour obtenir une « allocation annuelle aux auteurs » versée par le Centre National du Livre. Dans son communiqué, l'adjoint à la Culture de Paris, qui l'était déjà à l'époque, parle d'une « lettre de recommandation » et assure qu'il pourrait en avoir signé une pour Matzneff, mais qu'il n'en a « pas le souvenir ».Matzneff avait en tout cas fait preuve d'une reconnaissance particulière à l'égard de Christophe Girard, puisqu' il lui avait dédié un de ses livres , La prunelle de mes yeux, paru en 1993 chez Gallimard, inspiré notamment par sa relation avec Vanessa Springora, qu'elle dénonce aujourd'hui.