Christophe Girard entendu par les enquêteurs sur ses liens avec Gabriel Matzneff

Christophe Girard, en 2013 (Parti socialiste, CC BY-NC-ND 2.0)

Ce mercredi 4 mars, Christophe Girard a été entendu par les enquêteurs dans le cadre d'une procédure lancée après des accusations de « viols sur mineur » prononcées à l'encontre de Gabriel Matzneff. La rencontre s'est déroulée à l'Office central de répression des violences aux personnes (OCRVP), à Nanterre, rapporte l'AFP. Le principal intéressé a confirmé, dans un communiqué.L'audition fait suite à des déclarations de Gabriel Matzneff, faites auprès d'un journaliste du New York Times, et aux différentes perquisitions menées par les enquêteurs ces dernières semaines.Dans l'entretien, l'écrivain, visé par plusieurs procédures — pour « provocation à commettre des atteintes sexuelles et des viols sur mineurs » et « apologie de crime » d'une part, « viols sur mineur » d'autre part — avait évoqué ses anciens soutiens, déplorant leur abandon. Il avait alors cité Christophe Girard , qui, en tant que secrétaire général de la maison Yves Saint Laurent, avait organisé l'aide financière de la maison de haute couture à l'auteur.Matzneff sortait alors d'une opération chirurgicale de l'œil, et la maison Yves Saint-Laurent payait les factures d'un hébergement à l'hôtel pour l'auteur et Vanessa Springora, selon le récit fait par cette dernière, Le Consentement (Grasset). « Nous nous occupons de tout, les repas, tout », aurait indiqué Girard à Matzneff, selon les souvenirs de l'auteur : ce soutien financier aura duré environ deux ans.Interrogé par l'AFP, Christophe Girard avait démenti une proximité avec Matzneff : « La personne avec laquelle je vis depuis 25 ans ne l'a jamais rencontré. Un ami proche c'est quelqu'un qui part en vacances avec vous, qui dîne chez vous, chez qui vous allez. Eh bien, ce n'est pas le cas ! » Dans un communiqué publié après son audition, Christophe Girard indique avoir « répondu à toutes les questions qui lui ont été posées » et assure qu'« aucune autre audition de quelque nature que ce soit » n'est prévue.L'écrivain avait dédié à Christophe Girard son livre La prunelle de mes yeux, paru en 1993 chez Gallimard et inspiré, notamment, par sa relation avec Vanessa Springora.