Christophe Hardy élu président de la SGDL

Épaulé par le service juridique de la SGDL, il a organisé entre 2015 et 2020 la défense collective des auteurs de cette maison d’édition. Il assurera ses nouvelles fonctions, secondé par François Thiéry.Cette présidence se donne notamment pour mission de réaffirmer et renforcer les actions nombreuses portées par la SGDL en faveur des auteurs et pour la défense de leurs droits et de leur statut.« Nous défendons les auteurs et leurs droits, nos droits. Nous nous battons pour améliorer les conditions matérielles nécessaires à notre liberté de création. Aujourd’hui avec la gestion du fonds d’urgence CNL-SGDL , sa mise en œuvre et son évolution indispensable pour affronter une situation dont nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences, nous sommes en plein dans ce qui est notre mission historique.Les membres du Comité de la SGDL sont des auteurs engagés dans le métier et pour leur métier. Ensemble, nous réfléchissons et agissons pour soutenir, conseiller et accompagner – avec l'ensemble de l'équipe salariée – les auteurs dans tous les champs de leur activité : juridique, social, fiscal, formation... . Nous sommes leur porte-parole. Et ces auteurs, ce sont évidemment ceux qui nous ont élus, mais aussi tous les autres que nous aimerions voir rejoindre notre association », explique le président..