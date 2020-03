Christophe Hardy présidera par intérim la Société des Gens de Lettres

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Lors de la réunion du Comité de la SGDL le 10 mars 2020, les administrateurs n’ont pas renouvelé leur confiance à Mathieu Simonet, président de la SGDL depuis juin 2019, apprend-on dans un communiqué.Revendiquant 6 000 adhérents, la SGDL rappelle « qu’elle représente et défend tous les auteurs du livre sans exclusion, en lien avec l’ensemble des organisations d’auteurs membres du CPE ». Cependant, la nécessité d'élections proessionnelles pour garantir une véritable représentation des artistes auteurs se fait de plus en plus pressante. Et quelle que soit l'historicité de la SGDL, elle ne saurait échapper à ce sujet.En l’attente d’une nouvelle élection, l’intérim de la présidence est assuré par l’actuel secrétaire général, Christophe Hardy.Il s'agit tout de même d'une première dans l'histoire de l'organisation, où en moins d'une année, le président se voit exclu.