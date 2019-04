Christophe Loupiac, directeur commercial de La Diff chez Hachette

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

À la suite du départ de Bruno Lassalle, Christophe Loupiac a rejoint Hachette Livre et a été nommé directeur commercial de La Diff. Il sera rattaché à Virginie Daudin-Clavaud, gérante de La Diff.Christophe Loupiac, né en 1969, a commencé sa carrière au sein du groupe Carrefour en 1992, d’abord comme gestionnaire de rayon jardin, ensuite comme chef de rayon culture dans les magasins de Pontault-Combault et d’Écully, puis a occupé le poste de Relais métier Culture pour la Région Centre.Neuf ans après son intégration chez Carrefour, il est nommé Responsable des achats livre Jeunesse et bandes dessinées à la Centrale d’achat.Il a ensuite rejoint les Éditions Dupuis en 2004 en tant que Responsable Grands Comptes. En 2005, il intègre Média Diffusion en tant que directeur Grands Comptes. Il devient par la suite directeur commercial Édition, puis directeur de l’ensemble des équipes de vente. Depuis 2016, il était directeur du développement Éditeurs.