Christophe Ruet nommé directeur général d'Unique Heritage Media

Né en juin 1965, diplômé de l'Institut d'Études politiques de Paris, Christophe Ruet a commencé sa carrière en 1987 dans l'équipe marketing du Figaro chargée du lancement du Figaroscope.Directeur des abonnements du groupe Figaro de 1989 à 1993, il rejoint ensuite le groupe Nouvel Economiste comme Directeur de la diffusion de 9 publications professionnelles avant d'occuper les fonctions d’éditeur délégué du Nouvel Économiste.En 1997, il rejoint Prisma Presse où il occupe notamment la fonction de directeur d'édition de VSD, puis en 2000, il rejoint le groupe Les Échos en qualité de directeur délégué des Échos Études et d'Eurostaf. Entre 2004 et 2008, il est directeur général délégué des activités du groupe Hersant Media pour la Polynésie.En juillet 2013, Christophe Ruet devient membre du comité exécutif de Mondadori France, qu'il avait rejoint en 2011. Il est par ailleurs administrateur de MLP SAS, membre du comité diffusion de l'ACPM et de la commission presse-poste du SEPM.« Je suis ravi d'accueillir Christophe Ruet au sein d'Unique Heritage Media en tant que directeur général, fonction nouvellement créée. C'est une décision importante et structurante pour UHM, pour moi, le Comité de direction et pour l'ensemble des collaborateurs. Elle correspond à mon souhait de consolider et d'opérer efficacement l'ensemble de nos activités », déclare Emmanuel Mounier, président d'Unique Heritage Media.