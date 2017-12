Cinq choses à savoir sur le manuscrit de Gatsby Le Magnifique

Le manuscrit original de Gatsby Le Magnifique vient de paraître aux éditions des Saints Pères - et le résultat est bluffant. L’ouvrage, avec la belle écriture de Francis Scott Fitzgerald, a fait l’objet d’un tirage de 1800 exemplaires, numérotés à la main. Cinq choses à savoir autour du manuscrit de l’un des plus grands textes de la littérature américaine du XXe siècle, dont l’auteur souhaitait qu’il soit « quelque chose de neuf — quelque chose d’extraordinaire, et beau, et simple, et méticuleusement composé », tout simplement.

En partenariat avec Les éditions des Saints-Père

1) La toute première version du roman a été perdue

La première ébauche de Gatsby Le Magnifique, nommée Ur-Gatsby par les spécialistes, a été écrite par F. Scott Fitzgerald dès juin 1923, dans le Minnesota. C'était en réalité une esquisse de 18.000 mots. L’histoire se déroulait à la fin du XIXe siècle, au coeur du Midwest et Nick Carraway n’était pas encore le narrateur. Elle était donc bien éloignée de Gatsby Le Magnifique, et le matériau littéraire développé dans le Ur-Gatsby se retrouve dans la nouvelle Absolution.

Malheureusement, la plupart des pages ont été perdues. Seules deux, attachées à une lettre envoyée à la romancière Willa Cather, ont été retrouvées. Aujourd’hui, elles sont conservées dans les archives de l'Université de Princeton.



2) Un manuscrit différent du livre publié

La version originale de Gatsby Le magnifique présente de nombreuses différences avec le texte finalement publié en 1925. Dans le manuscrit, on trouve beaucoup de ratures, de corrections de détails, de mots ou encore de phrases. De même, l’histoire n’est pas tout à fait la même : les origines de la fortune de Gatsby ne sont révélées qu’à la fin de l'ouvrage, par exemple. On y trouve aussi les paroles d’une chanson que Gatsby aurait écrite à l’âge de 14 ans.

Si le texte a changé, tant dans sa forme que dans son essence, c’est que F. Scott Fitzgerald n’a cessé de travailler son texte. D’abord sur les conseils de son éditeur, Maxwell Perkins, qui lui propose de révéler les origines de la fortune de Gatsby tout au long de l’histoire. Il souhaite aussi que le personnage de Gatsby soit plus étoffé.

Puis, c’est l’exigence de Fitzgerald envers lui-même qui fait que le livre est retravaillé jusqu’à sa publication. Il avait notamment envoyé des lettres à son éditeur pour lui dire qu’il n’était pas satisfait de son oeuvre. De fait, il y a eu des changements importants dans la structure de l’histoire.



3) La naissance d’une vocation



F. Scott Fitzgerald était mauvais étudiant. Il n’a jamais été diplômé. Il abandonne les cours de l’Université de Princeton en 1917 pour s’engager dans l’U.S. Army lors de la Première Guerre mondiale.



C’est là qu’il découvre sa vocation d’écrivain, au côté de ses amis Edmund Wilson ou encore John Peal Bishop. Il y rencontre également sa future femme, Zelda.



Il deviendra par la suite le chef de file de la « génération perdue », coincée entre deux guerres, déçue par une paix qui ne donne pas de sens à la victoire, désenchantée. Il saisit aussi, dans l’ensemble de son oeuvre, la frénésie de « l’âme du jazz ».









4) Entre États-Unis et France

C’est la ville de Great Neck, à Long Island, qui inspire le « West Egg » de Gatsby. De l’autre côté de la baie, Manhasset Neck or Cow Neck Peninsula, sont composée de riches familles héritières, à laquelle s’oppose les « nouveaux riches » de Great Neck. Cela lui inspire la distinction entre « West Egg » et « East Egg ».



Le manuscrit est une critique de l’Amérique des années folles. Avec sa femme, Scott fait beaucoup la fête, où il dépense tout son argent, et boit beaucoup, alors que la Prohibition règne aux États-Unis, ce qui lui inspire des passages de Gastby Le Magnifique.



Puis, c’est à Paris et sur la Côte d’Azur, en France, que Scott voyage. C’est là que le couple Fitzgerald vit une crise, du fait de la liaison de Zelda, sa femme. Mais, c’est aussi là que Scott passe du temps avec Hemingway, qui l’encourage dans son écriture, ce dont Zelda devint de plus en plus jalouse.

5) Une histoire d'amour sous tension



Alors que F. Scott Fitzgerald est en train d’écrire Gatsby Le Magnifique, il vit une histoire d’amour sous tension avec sa femme Zelda. Il la rencontre en 1918, dans un Country Club à Montgomery. Cette dernière refuse de l’épouser tant que l’écrivain n’a pas connu le succès - et l’argent. Leur mariage a lieu en 1920, après que F. Scott Fitzgerald vient de publier L'Envers du paradis. Zelda est sa muse : « J'ai épousé l'héroïne de mes nouvelles. » dit-il. En effet, Scott se sert de leur relation pour nourrir ses romans. Leur fille Scottie naît en 1921. Cependant, cette dernière est quasiment élevée par des nourrices.



Leur relation se détériore, aggravée par l’alcoolisme de F. Scott Fitzgerald et par la jalousie, puis la dégradation mentale de Zelda. Quand, en 1924, cette dernière a une courte aventure avec un pilote Édouard Jozan, pour empêcher que cela se reproduise, l’écrivain tente de l’enfermer à la maison.



Zelda souhaite aussi devenir écrivain. Elle écrit des nouvelles et des articles de magazine avant de se lancer dans une carrière de ballerine. Elle est admise en sanatorium en 1930 où on lui diagnostique la schizophrénie. Elle y écrit un roman semi-autobiographique, Accordez-moi une valse, publié en 1932, et inspiré de sa relation avec Scott. Ce dernier en est furieux, et lui demande de le réécrire. F. Scott Fitzgerald et Zelda ont ainsi vécu une relation où ils se sont détruits l’un l’autre.