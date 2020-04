Citizen DJ, une application web pour remixer la musique du patrimoine

(photo d'illustration, Ethan Hein, CC BY 2.0)

Capture d'écran de l'outil Citizen DJ



À l'occasion de son 220e anniversaire, la Bibliothèque du Congrès annonce la mise en ligne prochaine d'un outil conçu pour que le public puisse s'emparer des archives musicales de l'établissement. Citizen DJ , comme son nom l'indique, permettra à chacun de s'essayer au remix et au beatmaking, en piochant directement dans les morceaux libres de droits du patrimoine américain.L'application web, créée par l'artiste Brian Foo en partenariat avec LC Labs, dispose d'une interface qui permet de visualiser, de sélectionner et d'utiliser différents samples tirés des morceaux. Autrement dit, de petits éléments qui, mis bout à bout et agencés d'une certaine manière, peuvent donner naissance à une nouvelle composition. On prélèvera un extrait de voix ici, un charley là, une note au saxophone dans tel morceau...La version complète de l'outil devrait être disponible d'ici l'été 2020. « Mon but est de développer un moyen simple de découvrir et d'utiliser du matériel audio et vidéo du domaine public pour la création musicale, afin que des générations d'artistes et de producteurs puissent l'utiliser pour améliorer leur créativité, inventer de nouveaux sons et connecter les auditeurs aux matériaux, aux cultures et à l'histoire sonore, qui, sans cela, disparaitraient », explique Brian Foo.La Bibliothèque du Congrès promet une multitude de sources, avec des enregistrements centenaires ou très récents, et des oeuvres musicales, des pièces de théâtre, des entretiens ou encore des ambiances sonores.Si l'application web propose une interface minimale pour écouter et télécharger les différents extraits, il sera toutefois appréciable, pour plus de facilité, de disposer d'un outil informatique annexe pour véritablement composer et mixer les créations...