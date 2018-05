Claire Chazal et Pierre Birnbaum invités de Livres & Vous

Dans ce numéro de Livres & Vous, Adèle Van Reeth dresse un état des lieux, politique avec Pierre Birnbaum qui fait paraitre Où va l’État aux Éditions du Seuil, et sentimental avec Claire Chazal qui sort une autobiographie fragmentée Puisque tout passe chez Grasset.

Le résumé de l'éditeur pour Où va l'État :

Le recrutement des nouvelles élites de l'État semble évoluer de manière accélérée. Les hauts fonctionnaires sont de plus en plus souvent passés par HEC ou l'ESSEC, avant ou après l'ENA. Certains d'entre eux quittent provisoirement le service de l'État pour rejoindre des grandes entreprises, des banques ou des cabinets de conseil, comme l'illustrent le parcours d'Emmanuel Macron lui-même et celui de plusieurs des membres de son cabinet. Les députés de la nouvelle Assemblée sont, eux aussi, en grande partie issus du monde de l'économie (plutôt qu'enseignants, journalistes ou avocats comme par le passé). Dès lors pèse le soupçon d'une collusion croissante entre ces diverses élites. Une " oligarchie " a-t-elle pris en main la direction de l'État, comme le soutiennent divers populismes ?

Le résumé de l'éditeur pour Puisque tout passe :

C'est sous le pavillon mélancolique d'un vers d'Apollinaire que Claire Chazal a choisi de rassembler ses souvenirs, ses secrets, ses joies, ses espérances, ses solitudes... Avec une lucidité rare, elle revisite ici son parcours de femme et de journaliste, convoque ses amis, ses regrets, ses enthousiasmes et se livre avec tendresse. On y retrouve la grande journaliste, la mère, l'amante, l'amie aux prises avec le Tout-Paris qui est parfois si injuste dans ses jugements et dans ses engouements. De chapitre en chapitre, défilent la plupart de ceux qui font ou ont fait sa vie professionnelle : on passe ainsi de Johnny à Adjani, de PPDA à Chéreau, de Houellebecq à " M. Chazal père ", d'un chorégraphe à un homme politique, etc. Qui est vraiment Claire Chazal ? C'est ce que ce livre intime et sincère tente d'expliquer...