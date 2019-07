Clara Dupont-Monod développera la non fiction aux éditions JC Lattès

Journaliste et autrice, Clara Dupont-Monod rejoint les éditions JC Lattès en tant que directrice littéraire en charge de la non fiction, indique un communiqué de l'éditeur.





G.Garitan, CC BY SA 4.0



Diplômée en ancien français, Clara Dupont-Monod a été reporter, grand reporter, puis rédactrice en chef pour différents magazines dont Marianne et le Parisien Magazine avant de devenir directrice adjointe de Marianne.

Elle a animé et produit diverses chroniques sur France Inter, Canal Plus ou Paris Première, et est actuellement chroniqueuse sur France Inter dans Par Jupiter.



Clara Dupont-Monod est également l’auteur d’une œuvre romanesque reconnue, dont La Passion selon Juette, finaliste du prix Goncourt, ou plus récemment Le roi disait que j’étais diable et La Révolte, tous deux nominés au prix Goncourt et Femina.



Aux éditions JC Lattès, elle aura pour mission de développer l’offre en non fiction, essais et documents.