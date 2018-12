Classique, contemporain, étranger : les succès de l'édition jeunesse en 2018

L'édition jeunesse reste, en 2018, un des secteurs les plus dynamiques de l'édition en général. Alors que les libraires misent sur une progression de 0,8 % des ventes de livres en général, sur cette année, l'édition jeunesse afficherait même un effronté 1,9 %.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

À l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, le Syndicat de la librairie française avait proposé de découvrir quelques-unes des meilleures ventes de la catégorie jeunesse au sein d'un panel de librairies indépendantes françaises. Les chiffres présentées ci-dessous et dans l'infographie sont ceux de l'Observatoire de la librairie, un outil qui réunit les données d'environ 200 librairies de France et de Belgique.17 % des ouvrages vendus dans ces librairies relèvent de la jeunesse, le deuxième secteur après la littérature, relève le Syndicat de la librairie française. Et l'on peut noter une certaine diversité, avec la présence d'auteurs français, étranger, contemporains et classique dans le top 3 du classement, qui réunit Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier (Folio), le tome 1 de la saga Harry Potter de J.K. Rowling (Gallimard) et celui de La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourlevat (PKJ).De même, l'équilibre est maintenu entre oeuvres françaises et traductions, dans ce top 30 que propose le Syndicat de la librairie française.